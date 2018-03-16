Георгий Маргвелашвили предложил Вашингтону принять акт в поддержку Грузии

16.03.2018 13:34 Президент Грузии выступил с инициативой принятия акта в поддержку его страны на проведенной в Конгрессе США конференции. По словам Георгия Маргвелашвили, Грузию с Соединенными Штатами объединяет стратегическое партнерство и для «укрепления этих особенных отношений следующим логическим шагом станет именно принятие подобного документа».



Глава грузинского государства отметил, что инициативу принятия акта он озвучил на всех встречах на высоком уровне, которые прошли в рамках официального визита в Вашингтон, сообщают грузинские телеканалы.



«Во время встреч мы заострили внимание на вопросе принятия акта в поддержку Грузии, который должен объединить все существующие формы нашего сотрудничества, а также содействовать разработке новой стратегии двустороннего сотрудничества. Мы говорим о том, что это будет полезным как для наших стран, так и для региона в целом», - подчеркнул президент.















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