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Парламентское большинство и оппозиция согласовали общий текст резолюции


16.03.2018   13:53
Парламентское большинство и оппозиция согласовали общий текст резолюции, которая предусматривает создание списка «Отхозория-Татунашвили». В него попадут все те люди, которые ответственны за нарушения прав человека на оккупированных территориях. Об этом заявил член «Европейской Грузии» Серги Капанадзе.


«Кроме того, это будет резолюция, которая осудит действия Российской Федерации на оккупированных территориях. Резолюция возложит ответственность на РФ и разработает конкретные инструменты, как противостоять таким позорным и трагическим фактам. Мы завершили консультации, практически согласовали принципы и общий текст, осталось завершить лишь конкретные технические работы, что, скорее всего, мы завершим в течение нескольких дней, и предположительно в среду примем единую резолюцию», — заявил Серги Капанадзе.






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