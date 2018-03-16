Парламентский комитет по внешним отношениям начинает рассматривать рабочую версию внешней стратегии

16.03.2018 13:57 Парламентский комитет по внешним отношениям начинает рассматривать рабочую версию внешней стратегии. Вопросы, внесенные в документ, вместе с членами комитета рассматривают неправительственный сектор и экспертные круги. По словам председателя комитета Софио Кацарава, документ будет действенным и позволить осуществлять больше координации и последовательности.



«В стратегии будут отображены все те приоритетные направления, которые касаются внешней политики. При поддержке UNDP и Евросоюза, мы долго работали и это первый случай когда у комитета по внешним отношениям будет план действий и стратегия», — отметила Софио Кацарава.



На вопрос «Моамбе», будут ли в документе отображены вопросы Отхозория-Татунашвили, председатель комитета отметила, что подобных деталей пока в документе нет, однако тема деоккупации занимает большое место в тексте.















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