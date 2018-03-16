Первый вице-премьер направился в Гудаури

16.03.2018 14:23 Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили направился в Гудаури, где, по предварительным данным, в результате аварийной остановки канатной дороги в Гудаури, пострадали до 10 человек. Информацию об этом распространяет министерство экономики.



На место моментально явился лыжный патруль МВД, на месте работают три бригады скорой помощи, которые доставляют пострадавших в Гудаурскую амбулаторию.



Компания по развитию горных курортов уже связалась компанией «Доппельмайер», чтобы по факту осуществилось моментальное реагирование и они направили экспертов для установки причин происшествия.



Государство и Компания развития горных курортов возьмут на себя все расходы по лечению пострадавших.



МВД уже начало расследование.



В социальной сети распространяется новое видео происшествия в Гудаури.















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