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Первый вице-премьер направился в Гудаури


16.03.2018   14:23
Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили направился в Гудаури, где, по предварительным данным, в результате аварийной остановки канатной дороги в Гудаури, пострадали до 10 человек. Информацию об этом распространяет министерство экономики.

На место моментально явился лыжный патруль МВД, на месте работают три бригады скорой помощи, которые доставляют пострадавших в Гудаурскую амбулаторию.

Компания по развитию горных курортов уже связалась компанией «Доппельмайер», чтобы по факту осуществилось моментальное реагирование и они направили экспертов для установки причин происшествия.

Государство и Компания развития горных курортов возьмут на себя все расходы по лечению пострадавших.

МВД уже начало расследование.

В социальной сети распространяется новое видео происшествия в Гудаури.






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