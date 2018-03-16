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Талаквадзе: Парламент Грузии примет резолюцию, у которой будет поддержка меньшинства и других партий
16.03.2018 14:56
Парламент Грузии примет резолюцию, у которой будет поддержка меньшинства, - об этом заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.
По его словам, консультации в связи с резолюцией пройдут сегодня.
«Это парламент той страны, которая в борьбе и самопожертвовании сохранила независимость. На этой неделе мы завершим консультации. Парламент примет принципиальную и очень сильную резолюцию о посягательстве на жизнь Арчила Тутунашвили, в которой будут принципиальные оценки этого факта. По предварительной информации, имеющейся у меня, у этой резолюции будет поддержка как меньшинства, так и других партий», - заявил Арчил Талаквадзе.
Депутат воздержался от разговора о деталях содержания резолюции.
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