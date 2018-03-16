Мдинарадзе: Приятно, что посол США приветствует правильную политику, которую проводит правящая команда

16.03.2018 15:27 «Исходя из национальных интересов, любой международный формат должен быть использован для ведения переговоров», — заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, комментируя заявление посла США в Грузии, который приветствует диалог Грузии с Россией.



Правящая команда довольна оценкой посла США.



«Очень приятно, что посол Соединенных Штатов приветствует правильную политику правящей команды. Все эти дни нам приходится говорить, что исходя из национальных интересов, должны быть использованы любые международные форматы, чтобы говорить со всеми », — сказал Мамука Мдинарадзе.















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