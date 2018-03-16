Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Венецианская комиссия считает, что конституционная реформа в Грузии заслуживает положительной оценки


16.03.2018   16:21
Венецианская комиссия считает, что конституционная реформа заслуживает положительной оценки, поскольку она завершает эволюцию политической системы Грузии к парламентской системе и представляет собой позитивный шаг к консолидации и улучшению конституционного устройства страны, - об этом говорится в заключении Венецианской комиссии.

Согласно заключению Венецианской комиссии о конституционных изменениях, принятых парламентом Грузии во втором чтении 15 декабря 2017 года, комиссия считает, что разработанные поправки еще более улучшают текст Конституции, опираясь на рекомендации, разработанные именно Венецианской комиссией.

Венецианская комиссия приветствует замену смешанной избирательной системы полностью пропорциональной системой, которая будет задействована после парламентских выборов 2020 года. Кроме того, Венецианская комиссия приветствует те переходные меры, которые конституционные поправки предусматривают к выборам 2020 года. Наряду со снижением избирательного барьера с 5 до 3 процентов, парламент Грузии, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, к парламентским выборам 2020 года одноразово допустил участие политических блоков, что, по мнению комиссии, увеличит плюрализм в парламенте.

Кроме того, Венецианская комиссия одобряет отмену т.н. бонусной системы и перераспределение нераспределенных мандатов на все партии, которые преодолеют избирательный барьер. По оценке Венецианской комиссии, изменения, принятые парламентом во втором чтении 15 декабря 2017 года, создают благоприятные условия для небольших партий и служат обеспечению плюрализма в Грузии.
В документе еще раз подтверждается, что Венецианская комиссия в случае необходимости готова к сотрудничеству и помощи властям Грузии.

Заключение Венецианской комиссии распространяет парламент Грузии. В распространенном парламентом сообщении ничего не говорится о наличии какого-либо критического отношения к пунктам Конституционной реформы, о чем не раз заявляла Венецианская комиссия.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Комиссия по коммуникациям Грузии дала добро на слияние двух гигантов
В Грузии отмечен количественный дисбаланс медицинских сестер и врачей
Граждане Грузии смогут легально работать в Израиле
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Прогресс в Женевских дискуссиях является источником стабильности для Грузии - Квирикашвили
СГБ Грузии работает над освобождение задержанного в Абхазии гражданина Грузии
Гражданин Грузии задержан на абхазской линии российской оккупации
Из Абхазии в Сочи вывозили боеприпасы
Цихелашвили: Непонятна критика оппозиции в связи с готовностью к прямому диалогу с абхазами и осетинами
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главы МИД Азербайджана, Турции, Грузии и Ирана соберутся в Баку
Нацбанк Грузии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,25%
Квирикашвили: Прогресс в Женевских дискуссиях является источником стабильности для Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна