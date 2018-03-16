Венецианская комиссия считает, что конституционная реформа в Грузии заслуживает положительной оценки

16.03.2018 16:21 Венецианская комиссия считает, что конституционная реформа заслуживает положительной оценки, поскольку она завершает эволюцию политической системы Грузии к парламентской системе и представляет собой позитивный шаг к консолидации и улучшению конституционного устройства страны, - об этом говорится в заключении Венецианской комиссии.



Согласно заключению Венецианской комиссии о конституционных изменениях, принятых парламентом Грузии во втором чтении 15 декабря 2017 года, комиссия считает, что разработанные поправки еще более улучшают текст Конституции, опираясь на рекомендации, разработанные именно Венецианской комиссией.



Венецианская комиссия приветствует замену смешанной избирательной системы полностью пропорциональной системой, которая будет задействована после парламентских выборов 2020 года. Кроме того, Венецианская комиссия приветствует те переходные меры, которые конституционные поправки предусматривают к выборам 2020 года. Наряду со снижением избирательного барьера с 5 до 3 процентов, парламент Грузии, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, к парламентским выборам 2020 года одноразово допустил участие политических блоков, что, по мнению комиссии, увеличит плюрализм в парламенте.



Кроме того, Венецианская комиссия одобряет отмену т.н. бонусной системы и перераспределение нераспределенных мандатов на все партии, которые преодолеют избирательный барьер. По оценке Венецианской комиссии, изменения, принятые парламентом во втором чтении 15 декабря 2017 года, создают благоприятные условия для небольших партий и служат обеспечению плюрализма в Грузии.

В документе еще раз подтверждается, что Венецианская комиссия в случае необходимости готова к сотрудничеству и помощи властям Грузии.



Заключение Венецианской комиссии распространяет парламент Грузии. В распространенном парламентом сообщении ничего не говорится о наличии какого-либо критического отношения к пунктам Конституционной реформы, о чем не раз заявляла Венецианская комиссия.















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