Заявления премьера ставят под угрозу национальные интересы Грузии - оппозиция

16.03.2018 16:33 Парламентские и непарламентские политические партии обращаются совместным заявлением к власти Грузии. Они сегодня еще раз собрались для консультаций. По мнению оппозиции, письмо, направленное премьер-министром высшей власти России, и развитые в последнее время события создают особую угрозу внешней политике Грузии.



Члены оппозиции вызывают Георгия Квирикашвили в парламент. Оппозиция требует также, создать специальный формат в связи с женевскими переговорами, по которому власть будет обязана отчитаться перед оппозицией, как до начала, так и после переговоров.



"Заявления премьера ставят под угрозу национальные интересы Грузии, и значительно ослабляют с точки зрения защиты интересов страны по отношению Российской Федерации, как в рамках женевских переговоров, так и на международной арене. Это заявление является очередным проявлением вредительской внешней политики "Грузинской мечты", и неформального правителя страны Бидзины Иванишвили"- сказано в совместном заявлении 12 партий.



По заявлению оппозиции, премьер-министр Георгий Квирикашвили должен ответить на вопросы в парламенте.



"Мы требуем, чтобы премьер-министр немедленно явился в парламент для того, чтобы дать нам ответ на вопросы, накопившиеся в обществе в связи с тем безответственным и предательским заявлением, которое раздалось со стороны премьера Квирикашвили"- заявила член "Национального движения" Тинатин Бокучава.



Оппозиция требует принять резолюцию против Российской Федерации, в которой будет записан т.н. список Отхозория-Татунашвили.



"Мы требуем, и я очень благодарен оппозиционным партиям, что они присоединились к инициативе "Европейской Грузии", чтобы парламент принял список Отхозория-Татунашвили"- заявил член "Европейской Грузии" Серги Капанадзе.



В "Республиканской партии" говорят, что это является не только заявлением Георгия Квирикашвили, но и позицией и подходом всей власти.



В "Лейбористской партии" считают, что за заявлением Квирикашвили стоит политика России.



















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