Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Заявления премьера ставят под угрозу национальные интересы Грузии - оппозиция


16.03.2018   16:33
Парламентские и непарламентские политические партии обращаются совместным заявлением к власти Грузии. Они сегодня еще раз собрались для консультаций. По мнению оппозиции, письмо, направленное премьер-министром высшей власти России, и развитые в последнее время события создают особую угрозу внешней политике Грузии.

Члены оппозиции вызывают Георгия Квирикашвили в парламент. Оппозиция требует также, создать специальный формат в связи с женевскими переговорами, по которому власть будет обязана отчитаться перед оппозицией, как до начала, так и после переговоров.

"Заявления премьера ставят под угрозу национальные интересы Грузии, и значительно ослабляют с точки зрения защиты интересов страны по отношению Российской Федерации, как в рамках женевских переговоров, так и на международной арене. Это заявление является очередным проявлением вредительской внешней политики "Грузинской мечты", и неформального правителя страны Бидзины Иванишвили"- сказано в совместном заявлении 12 партий.

По заявлению оппозиции, премьер-министр Георгий Квирикашвили должен ответить на вопросы в парламенте.

"Мы требуем, чтобы премьер-министр немедленно явился в парламент для того, чтобы дать нам ответ на вопросы, накопившиеся в обществе в связи с тем безответственным и предательским заявлением, которое раздалось со стороны премьера Квирикашвили"- заявила член "Национального движения" Тинатин Бокучава.

Оппозиция требует принять резолюцию против Российской Федерации, в которой будет записан т.н. список Отхозория-Татунашвили.

"Мы требуем, и я очень благодарен оппозиционным партиям, что они присоединились к инициативе "Европейской Грузии", чтобы парламент принял список Отхозория-Татунашвили"- заявил член "Европейской Грузии" Серги Капанадзе.

В "Республиканской партии" говорят, что это является не только заявлением Георгия Квирикашвили, но и позицией и подходом всей власти.

В "Лейбористской партии" считают, что за заявлением Квирикашвили стоит политика России.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Комиссия по коммуникациям Грузии дала добро на слияние двух гигантов
В Грузии отмечен количественный дисбаланс медицинских сестер и врачей
Граждане Грузии смогут легально работать в Израиле
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Прогресс в Женевских дискуссиях является источником стабильности для Грузии - Квирикашвили
СГБ Грузии работает над освобождение задержанного в Абхазии гражданина Грузии
Гражданин Грузии задержан на абхазской линии российской оккупации
Из Абхазии в Сочи вывозили боеприпасы
Цихелашвили: Непонятна критика оппозиции в связи с готовностью к прямому диалогу с абхазами и осетинами
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главы МИД Азербайджана, Турции, Грузии и Ирана соберутся в Баку
Нацбанк Грузии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,25%
Квирикашвили: Прогресс в Женевских дискуссиях является источником стабильности для Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна