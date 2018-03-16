|
Кумсишвили ознакомил посла Украиныс информацией о пострадавших в Гудаури гражданах этой страны
16.03.2018 17:01
Министр экономического развития Грузии Дмитрий Кумсишвили с информацией о пострадавших в результате аварийной ситуации на канатной дороге в Гудаури гражданах Украины посла Украины у Грузии Игоря Долгова.
По словам министра экономики, который находится в Гудаури, он сообщил послу, что для помощи пострадавшим и их здравоохранения предприняты все меры.
«Гражданин Грузии, который был в тяжелом состоянии, уже доставлен на вертолете в клинику Гудушаури в Тбилиси. Вместе с тем, еще одного пострадавшего везут на реанимобиле в столицу. Мы доставим еще четверых в Тбилиси, один проходит осмотр.
Мы делаем максимум. Я говорил с послом Украины и детально объяснил ему положение. Конечно, я заверил его, что мы делаем все для защиты здоровья как граждан Украины, так и других пострадавших», — заявил Дмитрий Кумсишвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна