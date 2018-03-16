Кумсишвили ознакомил посла Украиныс информацией о пострадавших в Гудаури гражданах этой страны

16.03.2018 17:01 Министр экономического развития Грузии Дмитрий Кумсишвили с информацией о пострадавших в результате аварийной ситуации на канатной дороге в Гудаури гражданах Украины посла Украины у Грузии Игоря Долгова.



По словам министра экономики, который находится в Гудаури, он сообщил послу, что для помощи пострадавшим и их здравоохранения предприняты все меры.



«Гражданин Грузии, который был в тяжелом состоянии, уже доставлен на вертолете в клинику Гудушаури в Тбилиси. Вместе с тем, еще одного пострадавшего везут на реанимобиле в столицу. Мы доставим еще четверых в Тбилиси, один проходит осмотр.



Мы делаем максимум. Я говорил с послом Украины и детально объяснил ему положение. Конечно, я заверил его, что мы делаем все для защиты здоровья как граждан Украины, так и других пострадавших», — заявил Дмитрий Кумсишвили.















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