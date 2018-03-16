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Букиккио похвалил Кобахидзе за работу над конституционной реформой


16.03.2018   17:11
Конституционная реформа является важным шагом вперед и улучшением – так оценивает конституционную реформу Грузии президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Букиккио поблагодарил председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе за проделанную работу.

«Это улучшение. Как я упоминал в ходе дискуссии, мы сотрудничаем с Грузией с 1993 года. В Конституцию Грузии внесено несколько поправок. Эта конституционная реформа является значительным улучшением.

Особо хотелось бы подчеркнуть самоотверженность и напряженную работу председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, который сделал все для достижения этого результата », — сказал президент Венецианской комиссии.

Согласно заключению комиссии, Венецианская комиссия считает, что конституционная реформа заслуживает положительной оценки, поскольку она выполняет эволюцию политической системы Грузии в сторону парламентской системы и представляет собой позитивный шаг на пути к консолидации и совершенствованию конституционного порядка страны.






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