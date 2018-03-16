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Парламент Грузии проголосует за проект резолюции на пленарном заседании 21 марта
16.03.2018 17:14
Проект в связи с погибшим в оккупированном Цхинвали Арчилом Татунашвили 19 марта обсудит парламентский комитет по внешним связям, а голосование по документу состоится на пленарном заседании 21 марта.
Как заявил журналистам лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, политический консультации между большинством и меньшинством завершились и стороны согласовали все принципиальные вопросы.
По его словам, меньшинство поддержит резолюцию.
«Для нас принципиально и важно, чтобы парламент Грузии, который выражает общую стратегию территориальной целостности, принял один принципиальный текст», — заявил Талаквадзе.
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