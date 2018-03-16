Президент: В интересах Грузии и НАТО, чтобы Грузия как можно скорее стала членом НАТО

16.03.2018 17:36 Вступление Грузии в НАТО в ускоренном порядке взамен за нераспространение статьи 5 коллективного соглашения на оккупированные территории, не ставился в политическом контексте - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью "Голосу Америки" в ходе визита в Соединенные Штаты.



По заявлению Георгия Маргвелашвили, предпосылка безопасности не может быть за счет ущемления суверенитета или территориальной целостности.



"В интересах Грузии и НАТО, чтобы Грузия как можно скорее стала членом НАТО, и все обсуждения под этим заголовком, пафосом интересны, но этот вопрос не ставился в политическом контексте. Соответственно, давать здесь какой-то ответ, или фиксировать позицию, считаю преждевременным. Но я благодарю всех экспертов, которые оживляют дебаты, и обсуждают вступление Грузии в НАТО.



Защита безопасности Грузии является предпосылкой стратегического демократического развития страны. Мы должны достичь этой безопасности. Предпосылкой этой безопасности не может быть ущемление территориальной целостности или суверенитета страны. Остальные вопросы являются темой переговоров"- заявил Маргвелашвили.



К информации, американский политолог и аналитик стратегического исследовательского центра Heritage Foundation, Люк Кофи заявил, что в интересах Соединенных Штатов Америки, чтобы Грузия находилась в НАТО, и США согласны на ускоренное вступление Грузии в НАТО, если пятая статья коллективного соглашения не будет распространяться на оккупированные территории до тех пор, пока конфликт не будет урегулирован мирными методами.

















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