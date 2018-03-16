Советник премьера Грузии увидел «скрытые детали» в обращении к руководству РФ

16.03.2018 17:42 Обращение премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили к руководству России содержит скрытие нюансы и детали, заявил советник главы грузинского правительства по вопросам международных отношений Тедо Джапаридзе.



«В тексте заявления есть много скрытых нюансов и деталей, которые могут быть непубличными и их обнародование может нанести вред стабильности и безопасности страны. В заявление премьера Квирикашвили учтено много конъюнктурных моментов, которые связаны с безопасностью нашей страны и о которых человек не будет публично говорить», — сказал Джапаридзе.



По словам Джапаридзе, его комментарий запоздал из-за того, что в последние дни он был включен в консультации с иностранными коллегами, в том числе с послами.



«Мы рассмотрели как заявление премьера, так и отзыв департамента внешнеполитического ведомства России. Прямо скажу, что все заграницей, в том числе послы, мои коллеги и политики из разных стран выразили полную поддержку озвученными в этом заявлениями темам и назвали их стратегически уравновешенными и целенаправленными», — отметил Джапаридзе.



Он также обратился к тем экспертам и грузинским политикам, которые по мнению Джапаридзе, использовали данную тему с учетом собственной политической конъюнктуры.



«В первую очередь, они нанесли ущерб себе, собственному политическому будущему, если, конечно, у них есть подобное политическое будущее, и я говорю это не шутя и без всякой иронии. Я занимаюсь внешними делами и грузинской политикой уже довольно долгое время. Я видел много заявлений и документов, принимал участие в подготовке многих и хочу, чтобы вы, особенно наши громогласные критики, учли одно – чтобы прочитать документы, заявления нужно иметь достаточно опыта и знаний», — подчеркнул он.



По Джапаридзе, главная цель, которую преследовал Квирикашвили в своем послании – это передача тела Арчила Татунашвили.



«Поскольку процесс передачи тела связан с нашим северным соседом, в его адрес, если читатель правильно поймет, были сделаны очень точные, довольно жесткие заявления. Данное заявление премьера Квирикашвили было направлено на то, чтобы страна стала еще более стабильной, безопасной, и все это делается для того, чтобы мы не сворачивали с того пути, которое наметило наше правительство с 2012 года – это наше будущее членство в НАТО и в Евросоюзе», — отметил он.



Джапаридзе призывал всех общественность и политиков оценивать заявление премьера «прагматично и реалистично».



«Когда мы говорим о тех угрозах, которые сегодня, вчера или в то время, когда писалось данное заявление, возникли рядом с нами, важно, чтобы мы были вместе в преодолении этих угроз. С заявлением премьера Квирикашвили очень внимательно ознакомились и поддержали наши западные партнеры», — добавил он.



В своем обращении, распространенном 9 марта, глава правительства Грузии фактически призвал Москву способствовать решению вопроса с передачей тела Арчила Татунашвили, погибшего в Цхинвали, а также выразил готовность грузинского правительства вести диалог с Россией.



Грузинский премьер также заявил, что готов лично принять участие в переговорах, как в Женевском формате, так и напрямую с осетинской и абхазской сторонами «при конструктивном подходе российской стороны».



МИД РФ 12 марта распространил ответное заявление, в котором назвали обращение Квирикашвили «внушающим надежду на конструктивность грузинской стороны» в ходе следующего раунда Женевских переговоров в конце марта.



Оппоненты грузинских властей были с самого начала недовольны тем, что премьер Квирикашвили обратился к российскому руководству. Они утверждали, что подобная политика обречена на провал, и что помимо неэффективности подобные шаги являются унизительными для престижа государства. Однако после предсказуемого российского ответа волна возмущения приняла еще более выраженный характер.















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