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Министры иностранных дел Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции договорились о более тесном сотрудничестве


16.03.2018   17:48
Министры иностранных дел Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции, 15 марта, 2018. Фото: МИД Грузии

Министры иностранных дел Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции 15 марта собрались в Баку, где они заложили основу для регулярных четырехсторонних встреч на уровне министров.

Министры иностранных дел на вчерашнем Министериале дали обещание углубить региональное сотрудничество в сферах экономики, транспорта, туризма и охраны окружающей среды.

После окончания встречи было опубликовано совместное заявление четырех иностранных дел, которое подчеркивает значение регионального сотрудничества в сфере транспорта, в частности, важность маршрута «Юг-Запад» маршрут, который свяжет иранские порты с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс.

В заявлении также говорится, что министры выразили свою приверженность принципам международного права, которые касаются суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ, а также мирного урегулирования конфликтов в регионе.

«Мы верим, что четырехсторонний формат еще больше усилит солидарность и сотрудничество между народами четырех стран, и будет служить интересам мира, стабильности и благополучия мира», - заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на совместной пресс-конференции после встречи.

В Баку Джанелидзе провел встречи с глазу на глаз с министрами иностранных дел Турции и Ирана – Мевлутом Чавушоглу и Мохаммадом Джавад Зарифом, на которых стороны обсудили вопросы двустороннего политического сотрудничества и экономических отношений.

Civil Georgia





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