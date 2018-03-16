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В министерстве образования планируется реорганизация
16.03.2018 18:23
В министерстве образования и науки Грузии планируется реорганизация и оптимизация, - об этом заявил в парламенте министр образования Михаил Чхенкели.
По его словам, реорганизация начнется в ближайшем будущем и завершится в конце следующего месяца.
«Скоро планируем реорганизацию в министерстве. Это коснется всего министерства. Будет оптимизация с точки зрения повышения качества. Есть целый ряд направлений, по которым необходима оптимизация с точки зрения повышения качества», - заявил Михаил Чхенкели.
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