В министерстве образования планируется реорганизация

16.03.2018 18:23 В министерстве образования и науки Грузии планируется реорганизация и оптимизация, - об этом заявил в парламенте министр образования Михаил Чхенкели.



По его словам, реорганизация начнется в ближайшем будущем и завершится в конце следующего месяца.



«Скоро планируем реорганизацию в министерстве. Это коснется всего министерства. Будет оптимизация с точки зрения повышения качества. Есть целый ряд направлений, по которым необходима оптимизация с точки зрения повышения качества», - заявил Михаил Чхенкели.

















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