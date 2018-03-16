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Посол Армении встретился с председателем парламента Грузии


16.03.2018   18:23
Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Грузии Рубен Садоян 16 марта провел встречу с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, поприветствовав посла Армении, председатель Парламента отметил, что армяно-грузинские дружеские взаимоотношения, которые имеют глубокие корни, сегодня стремительно развиваются по разным направлениям, среди которых достоин особого упоминания стабильный рост в двусторонних экономических отношениях.

Посол Рубен Садоян, в свою очередь, затронул тему двустороннего межпарламентского сотрудничества, отметив, что оно находится на высоком уровне. Одновременно, он особо подчеркнул важность тесного сотрудничества между постоянными парламентскими комиссиями.

Стороны обсудили перспективы расширения армяно-грузинского межпарламентского сотрудничества. В этом контексте была обоюдно акцентирована важность активизации контактов групп дружбы и расширения договорно-правовой базы между двумя странами.

Обратившись к теме туризма, Ираклий Кобахидзе с большим удовлетворением отметил, что Грузия одно из излюбленных направлений для армянских туристов и добавил, что грузинская сторона придает этому большое значение.

Собеседники обоюдно отметили, что развитие туризма между двумя странами создаст широкие возможности для контактов между людьми, а это еще больше подстегнет процесс углубления двусторонних связей.

В ходе обсуждения двустороннего сотрудничества в области науки, председатель Парламента отметил, что было бы желательно, чтобы контакты между армянскими и грузинскими научными кругами стали более активными и были созданы новые совместные проекты в этом направлении, а также новые площадки для сотрудничества.

Рубен Садоян также представил председателю парламента конституционные реформы и процесс перехода на парламентскую модель управления.






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