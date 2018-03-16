Маргвелашвили: Мы должны твердо стоять на страже общих ценностей

16.03.2018 18:59 В знак уважения к президенту Грузии в Вашингтоне, здании Капитолия состоялся прием, организованный Атлантическим советом и IRI, на котором присутствовали представители аналитических кругов, конгрессмены, сенаторы, и разных государственных структур США.



На приеме посол Грузии в США Давид Бакрадзе обратился с приветственной речью к гостям, и поблагодарил за твердую поддержку Грузии.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили говорил об оккупации Грузии, и действиях России, и отметил, что Российская Федерация своими действиями ведет себя к изоляции.



"Когда мы видим что происходит, и как развивается Российская Федерация, видим что это процесс, результаты которого мы увидим в будущем, Россия закроется, так же как на определенном этапе закрылся Советский Союз, и это имитация холодной войны.



В чем наша сила? Наша сила не в защищенных границах, наоборот, наша сила в широко раскрытых дверях для народов, желающих мира и добра. Таких, как Грузия, Украина, Молдова, и государства, посвятившие свою идентичность стабильности и безопасности лучшего мира.



Сегодня я вижу здесь друзей из разных городов, которые отвечают на событие, происшедшее в Великобритании. Это именно то, что должно происходить - друзья должны быть вместе, и поддерживать друг друга. Облаченные в военную форму наши женщины и мужчины твердо стоят, чтобы защитить нас. Они рискуют своей жизнью, чтобы наша свобода была безопасной.



Я уверен, что мы, как политические лидеры, должны сделать то же самое, что они делают на поле боя, твердо стоять вместе за те ценности, которые мы передаем нашим будущим поколениям, и в то же время защищать их будущее"- отметил Георгий Маргвелашвили.



Он поблагодарил атлантический совет, NDI, IRI и посольство Грузии за оказанную службу и отметил, что уже видел в Капитолии результаты выполненной ими работы.



На приеме выступили конгрессмен Элиот Енгел и вице-президент Атлантического совета Деймон Вилсон.

















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