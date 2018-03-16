Волак: В США Маргвелашвили получил положительный ответ от республиканцев и демократов

16.03.2018 20:04 В Вашингтоне представители аналитических кругов США комментируют инициативу президента Грузии Георгия Маргвелашвили в связи с принятием акта в поддержку Грузии, и заявления в связи с евроатлантической интеграцией Грузии.



По мнению исполнительного вице-президента Атлантического совета Деймона Вилсона, необходима более логическая, и хорошо понятая совместная стратегия, которая реально усилит фронт свободы, линия которой проходит именно по Грузии.



"То, что мы сейчас видим, является кампанией российского Кремля, направленной на ослабление западных демократий, которые начинаются в таких местах, как Грузия, Украина, и Молдова. Но мы видим, как расширяется эта политика до США.



Причиной, почему нам нужна консолидация поддержки Конгресса, является то, что нам не нужно отвечать русским, мы хотим более логическую, и хорошо понятую совместную стратегию, которая реально усилит фронт свободы, и эта линия проходит именно по Грузии.



Георгий Маргвелашвили говорил об очень конкретных путях, чтобы Конгресс и администрация США сделали шаги в поддержку наших отношений и демократических институтов в Грузии. Это точно те действия, которые мы осуществляли со странами Прибалтики, которые являются членами альянса".



Президент NDI Кен Волак назвал особенно значимыми заявления президента Маргвелашвили в связи с евроатлантической интеграцией, и заявил, что президент Грузии получил положительный ответ в Конгрессе, как от республиканцев, так и от демократов.



"Особенно важный его мессидж, что существуют борющиеся за свободу передовые страны, Грузия, Украина, и Молдова, демократия которых служит защите своего суверенитета, и защита суверенитета которых защищает США и Европу от агрессии.



Иметь Грузию в альянсе вместе с Украиной и Молдовой служит миру, стабильности во всем мире, и этот стратегический альянс идет до Вашингтона - это его мессидж, и думаю, что президент получил положительный ответ в Конгрессе, как от республиканцев, так и от демократов, а также будет поддержка администрации США"- отметил Кен Волак.

















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