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НАТ обещает свести к минимуму угрозу имиджу страны из-за инцидента в Гудаури


16.03.2018   20:20
«Мы сделаем все возможное, чтобы свести к минимуму угрозу имиджа страны, которая может возникнуть из – за инцидента в Гудаури – так ответил на вопрос журналистов глава Национального агентства туризма Грузии Георгий Чоговадзе.

Руководитель Национального агентства по туризму прибыл в Гудаури и лично ознакомился с состоянием здоровья пострадавших в медицинском центре.

Что касается работы остальных канатных дорог, Георгий Чоговадзе заявил, что все канатные дороги работают исправно.

«Согласно нашей информации, все канатные дороги исправны и должны были быть исправны, соответственно, расследование должно установить причины произошедшего», — сказал Георгий Чоговадзе.

Согласно официальной информации Министерства здравоохранения, 11 человек получили ранения в результате несчастного случая в Гудаури.

Среди пострадавших — граждане России, Украины, Швеции и Грузии.

Согласно предварительной информации, причина поломки канатной дороги в Гудаури была вызвана неисправностью тормозной системы.

МВД начало расследование по факту повреждения канатной дороги в Гудаури.







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