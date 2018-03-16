НАТ обещает свести к минимуму угрозу имиджу страны из-за инцидента в Гудаури

16.03.2018 20:20 «Мы сделаем все возможное, чтобы свести к минимуму угрозу имиджа страны, которая может возникнуть из – за инцидента в Гудаури – так ответил на вопрос журналистов глава Национального агентства туризма Грузии Георгий Чоговадзе.



Руководитель Национального агентства по туризму прибыл в Гудаури и лично ознакомился с состоянием здоровья пострадавших в медицинском центре.



Что касается работы остальных канатных дорог, Георгий Чоговадзе заявил, что все канатные дороги работают исправно.



«Согласно нашей информации, все канатные дороги исправны и должны были быть исправны, соответственно, расследование должно установить причины произошедшего», — сказал Георгий Чоговадзе.



Согласно официальной информации Министерства здравоохранения, 11 человек получили ранения в результате несчастного случая в Гудаури.



Среди пострадавших — граждане России, Украины, Швеции и Грузии.



Согласно предварительной информации, причина поломки канатной дороги в Гудаури была вызвана неисправностью тормозной системы.



МВД начало расследование по факту повреждения канатной дороги в Гудаури.

















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