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НАТ обещает свести к минимуму угрозу имиджу страны из-за инцидента в Гудаури
16.03.2018 20:20
«Мы сделаем все возможное, чтобы свести к минимуму угрозу имиджа страны, которая может возникнуть из – за инцидента в Гудаури – так ответил на вопрос журналистов глава Национального агентства туризма Грузии Георгий Чоговадзе.
Руководитель Национального агентства по туризму прибыл в Гудаури и лично ознакомился с состоянием здоровья пострадавших в медицинском центре.
Что касается работы остальных канатных дорог, Георгий Чоговадзе заявил, что все канатные дороги работают исправно.
«Согласно нашей информации, все канатные дороги исправны и должны были быть исправны, соответственно, расследование должно установить причины произошедшего», — сказал Георгий Чоговадзе.
Согласно официальной информации Министерства здравоохранения, 11 человек получили ранения в результате несчастного случая в Гудаури.
Среди пострадавших — граждане России, Украины, Швеции и Грузии.
Согласно предварительной информации, причина поломки канатной дороги в Гудаури была вызвана неисправностью тормозной системы.
МВД начало расследование по факту повреждения канатной дороги в Гудаури.
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