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Суд отказался вызвать Порошенко по делу о гражданстве Саакашвили


16.03.2018   20:30
Кассационный суд в составе Верховного суда отклонил ходатайство адвокатов Михеила Саакашвили о личном присутствии президента Петра Порошенко в суде по лишению гражданства.

Об этом сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий после судебного заседания по делу иска Саакашвили к Порошенко относительно лишения гражданства, сообщает пресс-служба партии "Рух новых сил".

"Суд отклонил наше ходатайство о личном присутствии Петра Порошенко на судебном заседании, мы хотели бы лично у него узнать о причинах лишения Саакашвили гражданства за один день", - пояснил адвокат.

По словам Чернолуцкого, адвокаты вытребовали материалы миграционного дела Саакашвили за 2015 и 2017 год.

Суд объявил перерыв в деле до 23 марта 10:00 чтобы адвокаты могли ознакомиться с этими материалами.

"Надеюсь, что победа будет за нами, у нас достаточно доказательств для того, чтобы восстановить украинское гражданство Саакашвили", - заверил Чернолуцкий.






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