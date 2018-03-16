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Квирикашвили обещает сделать все, чтобы максимально защитить безопасность граждан и туристов
16.03.2018 20:41
Мы сделаем все, чтобы максимально защитить безопасность наших граждан и туристов, чтобы тень не пала на тот имидж, который наша страна обрела в международном масштабе, в том числе, своими горнолыжными курортами, - об этом премьер министр Грузии Георгий Квирикашвили написал на своей странице в «Фейсбуке», откликнувшись на сегодняшнее происшествие в Гудаури.
«В постоянном режиме я получаю информацию о состоянии здоровья пострадавших в результате произошедшего в Гудаури случая.
Все соответствующие ведомства с первых минут мобилизованы для помощи пострадавшим. Первая помощь им была оказана на месте, несколько человек доставлены вертолетом и реанимобилем в Тбилиси и проходят здесь лечение.
Начато расследование. Кроме того, в ближайшее время в Грузию прибудет независимая международная техническая группа, которая детально изучит ситуацию, сделает объективные выводы, и на всех, чья вина выявится, будет возложена строжайшая ответственность.
Мы сделаем все, чтобы максимально защитить безопасность наших граждан и туристов, чтобы тень не пала на тот имидж, который наша страна обрела в международном масштабе, в том числе, своими горнолыжными курортами», - написал Георгий Квирикашвили.
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