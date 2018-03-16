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Чоговадзе: Другие канатные дороги в Гудаури продолжат работу в обычном режиме
16.03.2018 21:43
Другие канатные дороги в Гудаури продолжат работу в обычном режиме, необходимость их проверки не стоит, - об этом сообщил глава Национальной администрации туризма Грузии Георгий Чоговадзе. Он отметил, что существуют акты об их исправности.
«Проверки остальных канатных дорог не требуется. Все они исправны, и это подтверждено актами различных проверок. Канатки, которые есть в Грузии, созданы лучшими в мире производителями», - сообщил Георгий Чоговадзе.
Кроме того, он сообщил журналистам, что все будет сделано для минимизации угроз, в том числе, с точки зрения имиджа.
По словам главы администрации туризма, главной задачей и предметом заботы на данном этапе является состояние здоровья пострадавших, на все остальные вопросы ответы будут даны в ближайшем будущем.
По последней информации, в результате происшествия в Гудаури пострадали 11 человек.
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