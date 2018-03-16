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Премьер обещает жестко наказать всех ответственных за инцидент в Гудаури


16.03.2018   21:52
Согласно заявлению премьер-министра Георгия Квирикашвили, строгая ответственность будет возложена на всех виновных в инциденте в Гудаури.

Премьер-министр откликнулся на происшествие в Гудаури в социальной сети «Facebook».

«Я получаю постоянную информацию о состоянии здоровья пострадавших в Гудаури.

Все соответствующие учреждения мобилизованы с первых минут инцидента, чтобы помочь пострадавшим. Первая помощь им была оказана на месте, несколько человек были доставлены вертолетом и реанимобилем в Тбилиси, где им проводится лечение.

Начато расследование. Кроме того, в ближайшее время в Грузию прибудет независимая международная техническая группа для подробного изучения ситуации, которая сделает объективные выводы случившегося и строгая ответственность будет возложена на всех, чья вина в инциденте будет выявлена.

Мы сделаем все возможное, чтобы защитить безопасность наших граждан и туристов, и не допустить порчи имиджа, который наша страна, включая горнолыжными курортами, приобрела на международном уровне », — говорится в заявлении премьера.

Сегодня в Гудаури вышла из строя канатная дорога, в результате чего пострадали 11 человек. Среди пострадавших граждане Украины, России, Швеции и Грузии.






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