Грузия и Швеция подпишут соглашение о возвращении осужденных

17.03.2018 16:40 Правоохранительные структуры Грузии и Швеции усилят сотрудничество в борьбе с организованной преступностью и подпишут соглашение, согласно которому, осужденные в Швеции граждане Грузии наказание будут отбывать на родине, - сообщило 14 марта Министерство внутренних дел Грузии.



Заявление было сделано после того, как за день до этого министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария встретился со своим шведским коллегой Морганом Йоханссоном, а несколько недель назад несколько стран Европы, и в том числе Швеция, выразили озабоченность по поводу увеличения числа преступлений, совершенных гражданами Грузии и роста количества запросов от граждан Грузии по предоставлению им убежища, что породило подозрения, что ЕС может задействовать Механизм по приостановлению безвизового режима.



«Мы провели встречи с министром юстиции Швеции. Наша главная задача состояла в том, чтобы решить вопросы, которые недавно были выдвинуты в Министерстве юстиции Швеции... Мы договорились о некоторых мероприятиях, а также согласились с тем, что сотрудничество на оперативном уровне между правоохранителями будет углубляться», - заявил министр Гахария после встречи и добавил, что «мы, фактически, достигли решения о том, что в ближайшее время такой вопрос со стороны правительства Швеции не будет выдвигаться, как проблемный вопрос».



Гахария также отметил, что его шведский коллега поинтересовался возможностью перевода граждан Грузии в грузинские тюрьмы. В связи с этим Морган Йоханссон отметил, что грузинская сторона согласилась на просьбу Швеции. По информации шведских СМИ, соответствующее межгосударственное соглашение будет подписано через два месяца.



Об обеспокоенности Швеции Морган Йоханссон говорил также и 8 марта, перед заседанием Совета внутренних дел в Брюсселе, где собрались министры юстиции и внутренних дел стран-членов ЕС. Министр заявил, что он хотел побеседовать с Тбилиси об увеличении числа просителей убежища из Грузии, а также о преступлениях, совершенных гражданами Грузии.



Министр отметил, что почти за половиной совершенных в Швеции ограблений стояли иностранные преступные сети. «Мы определили четыре страны, с которыми мы работаем – это Румыния, Литва, Польша и Грузия; Таким образом, мы хотим, чтобы власти Грузии приняли меры для борьбы с подобными действиями», - заявил Йоханссон.



Ту же тему Йоханссон затронул и позже, заявив «Radio Sweden», что страна не может взять на себя ответственность за граждан Грузии после того, как они будут осуждены. «Нам нужно пространство для наших собственных криминалов в Швеции», - заявил министр и добавил, что ранее Тбилиси отказался забирать своих осужденных и причиной этого называл отсутствие мест в тюрьмах.



9 марта Георги Гахария посетил Штаб-квартиру Европола в Гааге, где он подписал Меморандум о взаимопонимании «О канале безопасной коммуникации между Грузией и Агентством ЕС в области правоохранительной деятельности». Стороны также подписали Соглашение «О связях между Грузией и Агентством ЕС в области правоохранительной деятельности», которое позволит властям Грузии направить офицера связи в Штаб-квартиру Европола.





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