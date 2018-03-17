МИД Великобритании: Ответные меры России не изменят нашу позицию

17.03.2018 18:21 Объявленные сегодня Россией ответные меры не изменят позиции Лондона, который продолжает считать Москву виновной в отравлении в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.



«Ответ России не меняет сути дела - покушение на убийство двух человек на британской земле, для которого нет другого вывода, кроме того, что российское государство несет ответственность. Россия грубо нарушает нормы международного права и Конвенцию о запрете химического оружия», - говорится в заявлении.

Вместе с тем, в МИДе Великобритании заявляют, что не имеют разногласий с народом России.



«У нас нет разногласий с народом России, и мы продолжаем верить в то, что не в наших национальных интересах прекращать диалог между нашими странами, однако Россия должна отвечать за свои действия и выполнять свои международные обязательства», - отметили в МИДе Великобритании.



Напомним, российский МИД объявил «персонами нон грата» 23 сотрудника посольства Великобритании и потребовал, чтобы они покинули Россию в течение недели.















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