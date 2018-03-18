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Саакашвили требует, чтобы его судили в Украине


18.03.2018   16:11
Третий президент Михеил Саакашвили заявил, что готов приехать в Украину и предстать перед судом, чтобы доказать несостоятельность обвинений против него со стороны украинских правоохранительных органов. Об этом он заявил в эфире телеканала NEWSONE в воскресение, 18 марта.

"Я подчиняюсь украинским законам, даже если исполнители этих законов - полные шарлатаны... Я приеду в Украину в любой момент. Я требую, чтобы дело возобновили... Я требую быть судимым в украинском суде... Я абсолютно уверен в своей правоте", - сказал он.

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили ранее заявил, что власть в Украине действует "методами Путина".

Сегодня в центре Киева задержали сторонников Михеила Саакашвили, которые готовились к митингу 18 марта и хотели установить сцену на Майдане Независимости. Позже правоохранители вывезли грузовик активистов для осмотра.






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