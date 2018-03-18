Украине не стоит пользоваться методами Путина - Саакашвили

18.03.2018 16:12 Третий президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что власть в Украине действует "методами Путина". Об этом он сообщил в прямом эфире телеканала NEWSONE.



"Я думаю, что это запугивание со стороны власти. Она не сделала ни одного достижения, поэтому они действуют методами Путина. Меня совершенно не волнует, что сегодня так называемые "выборы Путина", но Украине не стоит пользоваться его методами", - сказал Саакашвили.



"Он (Порошенко - ред.), думает, что поднимают руку не на его достижения у власти, потому что власти по большому счету у него нет, а на его деньги, на доходы его личной жизни, на то, что он превратил Украину в свою контору. Людей все равно не остановить. Мы должны прийти к домам начальников полиции, у них большие дома в Конча-Заспе и других местах, заблокировать абсолютно мирно их действия, их передвижение. Мы должны каждому из них сказать, что украинского народа гораздо больше", - заявил третий президент Грузии.



"Мы должны говорить о том, что когда нам предлагают выбирать одни и те же семь фамилий, фактически, нам говорят выбирать только из прошлого - это когда-то закончится, и мы должны делать так, чтобы были новые кандидаты. И еще: часть так называемой оппозиции очень спокойно на это смотрит. Они думают, что когда меня взяли в заложники, душили - то они решили свои проблемы? Думают - ну, Саакашвили уберут и нам больше достанется. Не достанется - физически меня устранив с украинской сцены, человека, которого знает весь мир, которого они могли бы убить (но это было бы очень чревато), они перешли ту красную черту, после которой они будут угонять машины, расстреливать людей. Мы не должны этого допустить, мы не должны допустить "путинскую" систему", - сказал Саакашвили.















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