Посол Великобритании в Грузии о нападении в Солсбери

18.03.2018 17:14 В воскресенье, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания на скамье в парке, в городе Англии Солсбери. Службы по чрезвычайным ситуациям перевели их в больницу, где оба они до этой минуты остаются в критическом состоянии.



Ведущие мировые эксперты из Научной и технологической лаборатории обороны Соединенного Королевства «Портон-Даун»т подтвердили, что они были отравлены с помощью разработанного в России вещества нервно-паралитического действия военного класса под названием «Новичок».



Состояние британского полицейского офицера, который также стал жертвой нападения, является тяжелым. Потенциально сотни других людей могли стать жертвами этого неслыханного и безрассудного действия. Для расследования и обеспечения безопасности в загрязненных местах мобилизованы подразделения специальных вооруженных сил.



Опираясь на обоснованное расследование, а также с учетом того, что существовала информация, что Россия производила вещество паралитического действия такого типа, а также, исходя из того, что У России в прошлом есть история заказанных государством убийств, правительство Великобритании постановило, что, вероятность того, что Россия стоит за действиями, совершенными против Сергея и Юлии Скрипаль - велика.



Соответственно, остаются только два возможных объяснения:

- Это прямая атака со стороны российского государства против Объединенного Королевства

- или правительство России потеряло контроль над этим потенциально катастрофически уничтожающим веществом паралитического действия и допустило, чтобы это вещество попало в чужие руки.



Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вызвал посла России в Великобритании и потребовал объяснений, какой из этих двух вариантов стоит рядом с правдой. Однако Россия не пожелала делать каких-либо объяснений относительно того, как могло быть применено вещество паралитического действия российского производства против г-на Скрипаля и его дочери; Кроме того, Россия также не объяснила, почему в России существует программа по запрещенному химическому оружию в нарушение международной конвенций и международных норм по химическому оружию.



Следовательно, мы делаем вывод, что имеет место незаконное применение со стороны властей России против Соединенного Королевства.



Мы действительно не спешили с выводами. Мы провели тщательное и детальное расследование, которое продолжается и сейчас. Мы попросили Организацию по запрету химического оружия независимо подтвердить использование вещества нервно-паралитического действия. Мы дали возможность России объяснить свою позицию. Но Россия отказалась.



Я знаю, что ничего нового и удивительного не происходит для наших друзей в Грузии. Применение силы против Великобритании со стороны России - это часть хорошо сформированных повторяющихся действий, которыми отличается Россия. Со стороны властей России имела место агрессия как против Грузии, так и против других европейских государств, в том числе, и против Украины.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила Парламенту Великобритании перечень действий, к которым прибегнет Великобритания в ответ действий Кремля. В том числе:



- Выдворение 23 российских дипломатов из Великобритании, которые были идентифицированы, как сотрудники служб разведки.

- Разработка более целенаправленного механизма для задержания лиц на границе Великобритании лиц, которые замечены в сотрудничестве с враждебным государством.

- Разработка новых механизмов по борьбы со шпионами и ужесточение законодательства, введение санкции против тех, кто нарушает права человека.

- Замораживание государственных активов России, если они будут создавать угрозу гражданам Великобритании и проживающим в Великобритании лицам.

- Приостановление двустороннего сотрудничества на высоком уровне между Великобританией и Россией.



Мы считаем, что такая строгая реакция полностью является противовесом создавшейся ситуации. Однако, здесь же отмечу, что мы остаемся верными нашим ценностям и, как либеральная демократия, мы верим в верховенство закона. При принятии этих мер, мы четко заявили, что у нас нет разногласий с российским народом. Мы выступаем против их безрассудного правительства.



Мы искренне благодарим нашего стратегического партнера Грузию и многие другие государства за твердую поддержку с их стороны. Мы услышали угрозы нападения со стороны России. Мы знаем, что это еще продолжится. В других подобных случаях, когда обвиняли в нарушении норм международного права, Россия поступает именно так: отрицание, перенесение внимания на другие вопросы и угрозы.



Но эти угрозы не заставят нас свернуть с избранного пути. Мы будем твердыми, так как верим в наши демократические ценности и верховенство закона. Мы привержены общим ценностям, которые у нас есть с Грузией и с большой частью международного содружества.



Джастин Макензи Смит,

Посол Великобритании в Грузии



Civil Georgia











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