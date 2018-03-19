Грузия имеет сильную двухпартийную поддержку Конгресса США - посол

19.03.2018 10:22 Грузия имеет сильную двухпартийную поддержку со стороны Конгресса Соединенных Штатов, и я, как представитель исполнительной ветви власти, надеюсь, что поддержка будет продолжена », — заявил посол США в Грузии Ян Келли в связи с инициативой Георгия Маргвелашвили.



Президент Грузии выступил в Вашингтоне с инициативой о принятии акта поддержки Грузии.



«Прежде всего, я хотел бы сказать, что президент Маргвелашвили имел очень успешный визит в Вашингтон. Он провел встречи с представителями Конгресса, экспертами, а также с представителями безопасности в Белом доме.



Хочу заявить, что Грузия имеет очень сильную и двухпартийную поддержку со стороны Конгресса Соединенных Штатов. Я, как представитель исполнительной ветви власти, надеюсь, что поддержка будет продолжена », — сказал Ян Келли.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили посетил исследовательский центр Heritage Foundation в Вашингтоне и рассказал о проблемах, поднятых во время визита в США и акте поддержки Грузии.



Георгий Маргвелашвили отметил, что важно определить долгосрочную стратегию отношений между Грузией и США, которая будет консолидировать существующие и практические инструменты, усилит безопасность Грузии и поможет ей достичь своих целей.



По словам Георгия Маргвелашвили, акт о поддержке Грузии станет для страны историческим шагом, который на законодательном уровне укрепит статус Грузии как особого союзника США.















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