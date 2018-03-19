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В комитете по международным отношениям обсудят проект резолюции связанной с Арчилом Татунашвили


19.03.2018   10:39
Обсуждение проекта резолюции связанной с Арчилом Татунашвили продолжится сегодня на заседании парламентского комитета по международным отношениям.

Политические консультации между большинством и меньшинством по этому вопросу завершены, и стороны договорились по всем принципиальным вопросам.

По словам председателя комитета по международным отношениям Софо Кацарава, текст резолюции строгий и ориентирован на результат. По ее же словам, важно, чтобы в отношении резолюции у большинства и меньшинства был единый подход.

«Резолюция, которую мы рассмотрим в комитете по международным отношениям, является строгой и ориентированной на результат. С одной стороны, для нас очень важен текст резолюции, поскольку это общий интерес страны. Что касается текста резолюции, то самая строгая оценка касается случившегося, запрошены конкретные действия, такие как проведение расследования с участием международных экспертов, доступ международных механизмов мониторинга на оккупированные территории, создание специального списка, который будет содержать перечень обвиняемых и осужденных лиц, которые совершили преступления против наших граждан», — заявила Софо Кацарава.

После рассмотрения документа в комитете по международным отношениям, 21 марта на пленарном заседании состоится голосование.






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