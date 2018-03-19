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Лидеры США и ЕС не поздравили Путина с победой на выборах – СМИ
19.03.2018 11:30
Лидеры США и Европы до сих пор не поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах. .
Об этом сообщает "Эхо Москвы".
"Ведущие мировые лидеры хранят молчание. Президент США Трамп не только не прислал поздравление, но и ничего не написал по поводу победы Путина у себя в Twitter", – отмечает радиостанция.
Глава Кремля получил поздравления от лидеров бывших советских государств – Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы и Таджикистана. Кроме того его поздравили главы Китая, Кубы, Боливии, Венесуэлы, Сербии и непризнанной Абхазии, сообщает "Эхо".
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