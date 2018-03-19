НАТ Грузии заплатит 1,1 млн долларов российскому пропагандистскому каналу «Россия 1» за рекламу

19.03.2018 11:57 Национальная администрация туризма заплатит 1 100 000 долларов США за рекламу грузинского туризма одному из главных орудий российской пропаганды, каналу "Россия 1". На пронизанном антигрузинским содержанием канале рекламные ролики о туристических зонах Грузии будут идти в течение одного месяца.



В разговоре о критериях отбора глава Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе заострил внимание на цену и качество, и заявил, что "Россия 1" был лучшим вариантом для этого.



"Наша задача, и выбор этого канала исходил из цены и качества. В данном случае подразумевается количество выпуска рекламных видеороликов и цена, соответственно это предложение победило по обычным конкурсным условиям"- заявил Чоговадзе в разговоре с "Рустави 2".



Представитель "Европейской Грузии" Ираклий Кикнавелидзе в беседе с "Табулой" отметил, что это еще один ясный пример того, как относится власть "Грузинской мечты" к российской оккупации.



"Это еще один ясный пример того, какое отношение у власти к этой трагедии нашей страны, оккупации. Отдавать деньги грузинских налогоплательщиков одному из главных рупоров российской пропаганды, является ошибкой и оскорблением, как по отношению к погибшим, так и сотням тысячам беженцев. Эта реклама, наверное, будет выходить между теми документальными фильмами, где идет разговор о грузинах людоедах. Характерный для советских комедий насмешливый тембр голоса грузин делает еще более оскорбительным все это"- заявил Кикнавелидзе в разговоре с "Табулой".



"Единое национальное движение" критикует решение Национальной администрации туризма. По заявлению депутата городского собрания Тбилиси от ЕНД Ираклия Надирадзе телеканалу "Рустави 2":



"Когда в 2008 году бомбили Гори, Гори был в огне, и погибли наши мирные граждане, на этих кадрах делали надписи "Цхинвал", и выдавали их за граждан России, за погибших в Цхинвали граждан, и разбомбленный Цхинвали. То есть фактически правительство посредством Национального агентства туризма финансирует российские пропагандистские телеканалы, те каналы, которые всячески каждодневно стараются принизить Грузию".



Российский национальный канал "Россия 1" на протяжении ряда лет вел дискредитацию Грузии ложными информациями. Кремлевский канал распространял фальшивые видео материалы о "злобных грузинах", которые бомбили "русское мирное население".



Между тем, несмотря на письмо Георгия Квирикашвили в адрес президента России, одобренное Кремлем, тело убитого 22 февраля в оккупированном Цхинвали гражданина Грузии Арчила Татунашвили по-прежнему находится в руках оккупантов, а из денег налогоплательщиков Грузии 1 100 000 долларов США будут перечислены на счет главного оружия российской пропаганды.

















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