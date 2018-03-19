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Согласно проекту резолюции, правительство Грузии должно предоставить парламенту «список Отхозория – Татунашвили» до 15 июня
19.03.2018 12:22
Правительство Грузии должно будет представить парламенту до 15 июня этого года «список Отхозория – Татунашвили» в котором будут перечислены обвиняемые и осужденные лица за убийства, похищения, нечеловеческое обращение, причинение тяжкого вреда здоровью гражданам Грузии на оккупированных территориях.
Законодательный орган возлагает данное обязательство на исполнительную власть подготовленным проектом резолюции связанным с делом Арчила Татунашвили, за который депутаты проголосуют 21 марта на пленарном заседании.
В документе, совместно подготовленным большинством и меньшинством отмечается, что грузинское правительство должно принять все необходимые меры ограничений в отношении лиц названных международными организациями и партнерами в «списке Отхозория – Татунашвили», вплоть до имущественных, визовых и ограничений связанных с финансовыми транзакциями и способствовать исполнению правовых мер.
Вместе с тем, исполнительная власть должна определить ведомство, которое будет исполнять постановления по «списку Отхозория – Татунашвили» и предоставлять парламенту регулярный отчет о состоянии исполнения данных постановлений.
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