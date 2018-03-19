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Андрес Мамикинс: Большая часть криминалов с грузинскими фамилиями являются гражданами России


19.03.2018   12:36
У нас в Евросоюзе нет проблемы грузинских криминальных банд - заявил в эксклюзивном интервью "Квирис палитре" депутат Европарламента Андрес Мамикинс.

"Еще тогда, когда в Совете Евросоюза мы рассматривали вопрос либерализации виз, позиция министров внутренних дел и иностранных дел Франции была такой: в Евросоюзе много грузинских криминальных группировок. С полной ответственностью заявляю, что это неправда, и могу сказать почему: прежде всего они используют старую статистику, и второе, они считают статистику по грузинским фамилиям. То есть, очень большая часть лиц, у которых грузинские фамилии, и французы считают грузинскими криминалами, являются гражданами России. Мы ввели безвизовый режим с гражданами Грузии, а не с гражданами России. Вдобавок практика изменения фамилии, и будет понятно, насколько раздута эта история о разгуле грузинских криминальных банд в Евросоюзе. То же самое происходит и в Швеции. Актуальность этого вопроса обусловлена политическими дискуссиями в самой Швеции"- заявил Мамикинс.

Европейский депутат абсолютно убежден, что разговор о применении механизма приостановления преувеличен.

"Поверьте, у нас в Евросоюзе нет проблемы грузинских криминальных банд. Все это спекуляция, и часть той текущей политической риторики, к которой обращаются министры некоторых стран Евросоюза, или представители Еврокомиссии"- отметил депутат Европарламента.








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