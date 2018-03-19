Талаквадзе: Прагматическая внешняя политика, проводимая премьер-министром Грузии и нашей командой, принесла Грузии мир и стабильность

19.03.2018 13:07 Прагматическая внешняя политика, проводимая премьер-министром Грузии и нашей командой, принесла Грузии мир и стабильность, несмотря на нарушения, происходящие на оккупированных территориях, — об этом лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявил на заседании парламентского комитета по международным отношениям, на котором обсуждается проект резолюции в связи с Арчилом Татунашвили.



Как отметил Талаквадзе, Грузия сегодня является одной из самых безопасных стран региона с растущими экономикой, прямыми иностранными инвестициями и туризмом.



Лидер парламентского большинства предложил, чтобы в тексте резолюции в связи с Арчилом Татунашвили и Гигой Отхозория было указано и дело Давида Башарули.



«Что касается дела Отхозория, я дополнительно предлагаю, чтобы в нашей резолюции мы отразили и дело Давида Башарули, нашего согражданина, исчезнувшего в 2014 году и считавшегося пропавшим без вести в течение нескольких месяцев. Потом было обнаружено его тело, у следствия есть определенные данные в этом направлении. Мы не можем добиться правосудия в его отношении, так как этому мешает Российская Федерация и оккупационный режим », — сказал Талаквадзе.



Кроме того, лидер парламентского большинства затронул формат Абашидзе-Карасина и отметил, что этот вопрос не будет присутствовать в проекте резолюции.















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