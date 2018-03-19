Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Талаквадзе: Прагматическая внешняя политика, проводимая премьер-министром Грузии и нашей командой, принесла Грузии мир и стабильность


19.03.2018   13:07
Прагматическая внешняя политика, проводимая премьер-министром Грузии и нашей командой, принесла Грузии мир и стабильность, несмотря на нарушения, происходящие на оккупированных территориях, — об этом лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявил на заседании парламентского комитета по международным отношениям, на котором обсуждается проект резолюции в связи с Арчилом Татунашвили.

Как отметил Талаквадзе, Грузия сегодня является одной из самых безопасных стран региона с растущими экономикой, прямыми иностранными инвестициями и туризмом.

Лидер парламентского большинства предложил, чтобы в тексте резолюции в связи с Арчилом Татунашвили и Гигой Отхозория было указано и дело Давида Башарули.

«Что касается дела Отхозория, я дополнительно предлагаю, чтобы в нашей резолюции мы отразили и дело Давида Башарули, нашего согражданина, исчезнувшего в 2014 году и считавшегося пропавшим без вести в течение нескольких месяцев. Потом было обнаружено его тело, у следствия есть определенные данные в этом направлении. Мы не можем добиться правосудия в его отношении, так как этому мешает Российская Федерация и оккупационный режим », — сказал Талаквадзе.

Кроме того, лидер парламентского большинства затронул формат Абашидзе-Карасина и отметил, что этот вопрос не будет присутствовать в проекте резолюции.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
C.Т.Park начала процесс передачи полномочий Тбилисской транспортной компании
НАП выявило нарушения в ряде известных ресторанах и кафе Тбилиси
Транспортировка по Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 3%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Два убийства совершены в Гагре
Абхазские марионетки выбирают президента России
В Абхазии возрос уровень преступности
Русских снайперов в Абхазии учат стрелять из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез»
Как грузинская сторона помогает абхазским и осетинским пациентам с лечением гепатита С и ВИЧ/СПИД
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Древнейший на Южном Кавказе предмет украшения – в Центре Гейдара Алиева
Европейский инвестиционный банк выделил 1 млрд евро на газопровод TANAP
Глава МВД Турции: Турция придает большое значение углублению двусторонних отношений с Грузией
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна