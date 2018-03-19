Арчил Талаквадзе выступает с предложением внести в резолюцию о России кроме Отхозория и Татунашвили так же запись в связи с Давидом Башарули

19.03.2018 14:39 Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе выступает с предложением о том, чтобы в парламентскую резолюцию касательно России кроме Гоги Отхозория и Арчила Татунашвили была добавлена запись о Давиде Башарули.



Об этом Талаквадзе заявил на заседании парламентского комитета по внешним отношениям, где рассматривается проект резолюции парламента Грузии по грубому нарушению прав человека Российской Федерацией в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе и «списку Отхозория-Татунашвили».

«Будет предпочтительно и целесообразно, чтобы в этой резолюции наряду со случаями Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили был и случай Давида Башарули»,- заявил Талаквадзе.



Согласно проекту резолюции, подготовленному парламентом в связи с Арчилом Татунашвили, правительство Грузии до 15 июня 2018 года должно представить парламенту список лиц, обвиняемых и осужденных за убийство, похищения, пытки и негуманное обращение, тяжкий вред здоровью гражданин Грузии на оккупированной территории, а также покрывательство этих преступлений - «список Отхозория – Татунашвили».



Это поручение правительству отображено в проекте, который является вариантом, согласованным большинством и меньшинством. Работа над проектом продолжится сегодня в комитете по внешним отношениям и, предположительно, он будет вынесен на пленарное заседание 21 марта.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

