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У «Национального движения» имеются вопросы по проекту резолюции в связи с Татунашвили


19.03.2018   14:46
У «Национального движения» имеются вопросы по проекту резолюции в связи с Татунашвили. Депутат Саломэ Самадашвили пока не конкретизирует, поддержит ли «Единое Национальное движение» резолюцию, текст которой согласован между парламентским большинством и меньшинством.

«Наше принципиальное требование в связи с данной резолюцией заключалось в том, чтобы в тексте были заложены реальные, действенные шаги с целью усиления международного политического давления на Россию. На предыдущем заседании комитета мы выдвинули свои предложения, которые касаются немедленного начала консультаций с международным сообществом по вопросу введения санкций в отношении России. Это требование не было предусмотрено в тексте, который мы видели. На сегодняшнем заседании комитета мы продолжим защищать нашу позицию, посмотрим, как будет сформулирован окончательный вариант. У меня есть конкретные вопросы о том, что заложено в текст. Нам необходимо установить, каким будет результат предложенных т.н. санкций, кто в реальности станет целью, и получить обоснованные ответы, чтобы у нас создалось впечатление, есть ли какая-либо нагрузка у этих санкций, с которыми согласилось большинство», - заявил Саломэ Самадашвили.

Согласно проекту резолюции, подготовленному парламентом в связи с Арчилом Татунашвили, правительство Грузии до 15 июня 2018 года должно представить парламенту список лиц, обвиняемых и осужденных за убийство, похищения, пытки и негуманное обращение, тяжкий вред здоровью гражданин Грузии на оккупированной территории, а также покрывательство этих преступлений - «список Отхозория – Татунашвили».

Это поручение правительству отображено в проекте, который является вариантом, согласованным большинством и меньшинством. Работа над проектом продолжится сегодня в комитете по внешним отношениям и, предположительно, он будет вынесен на пленарное заседание 21 марта.






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