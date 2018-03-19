Главы МИД стран-членов ЕС распространили совместное заявление по делу об отравлении Сергея Скрипаля

19.03.2018 14:47 Министры иностранных дел стран-членов ЕС распространили совместное заявление в связи с отравлением двойного агента Сергея Скрипаля.



В заявлении Европейский союз полностью поддерживает Великобританию и призывает Россию немедленно ответить на все вопросы.



«Европейский союз решительно осуждает ужасное нападение на Сергея и Юлию Скрипаль. Из-за этого незаконного и ужасного факта жизнь многих людей оказалась в опасности. ЕС очень серьезно относится к оценке британского правительства, согласно которой, за всем этим, скорее всего, стоит Россия. ЕС шокирован использованием нервного агента военного класса. ЕС приветствует решение Великобритании тесно сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия. ЕС призывает Россию немедленно ответить на вопросы, поднятые Великобританией, и срочно сделать публичной программу «Новичок», — говорится в совместном заявлении министров иностранных дел ЕС.

























• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

