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Польша рассматривает возможность высылки российских дипломатов
19.03.2018 15:23
Польша активно участвует в консультациях на разных уровнях, посвященных введению санкций против России из-за инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и рассматривает разные возможности, включая высылку дипломатов. Об этом заявил в эфире радио ZET глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик, передает ТАСС.
По его словам, «сейчас ведутся интенсивные консультации на дипломатическом и политическом уровне» по вопросу реакции ЕС и НАТО на случившееся в Солсбери. «Мы знаем, что Великобритания выслала российских дипломатов, поэтому санкции такого типа могут приниматься во внимание. Мы говорим также и о экономических санкциях, о ряде других инициатив», - указал Дворчик.
Отвечая на вопрос о возможности поддержки Польшей бойкота чемпионата мира по футболу в России и лишения РФ права проведения этих соревнований, Дворчик ответил, что это решение было бы «более чувствительным».
«Конечно, это могло бы быть лучше замечено россиянами, чем очередные экономические санкции», - добавил он.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне в связи с отравлением в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.
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