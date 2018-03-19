Обращение за разрешением спора к «вору в законе» повлечет уголовную ответственность - МВД

19.03.2018 15:29 Связанные с «преступным миром» действия, которые сегодня не подлежат уголовному наказанию, после принятия законопроекта будут объявлены преступлением. Об этом заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили рассказала в связи с законопроектом о т.н. «воровском мире».



«Например, обращение к криминальному авторитету или члену «воровского мира» на сегодня не считается преступлением. Но после того, как парламент примет этот закон, то лицо, обратившееся за разрешением спора к члену преступного мира или «вору в законе» будет нести уголовную ответственность», — сказала Натия Мезвришвили, отметив, что речь не идет только о наказании граждан. По ее словам, главными мишенями законопроекта являются члены преступного сообщества и т.н. «воры в законе».



Данный законопроект также предусматривает уголовную ответственность в отношении любого лица за оказание финансовой, материальной или иной поддержки преступному сообществу.



Также увеличивается уголовная санкция за членство в «воровском сообществе» с нынешних от 5 до 8 лет заключения до от 7 до 10 лет ограничения свободы, а за статус т.н. «вора в законе» срок заключения составит от 9 до 15 лет, — сказала Натия Мезвришвили.



Законопроект в первом чтении сегодня рассмотрели на заседании парламентского комитета по юридическим вопросам.















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