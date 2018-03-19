Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Обращение за разрешением спора к «вору в законе» повлечет уголовную ответственность - МВД


19.03.2018   15:29
Связанные с «преступным миром» действия, которые сегодня не подлежат уголовному наказанию, после принятия законопроекта будут объявлены преступлением. Об этом заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили рассказала в связи с законопроектом о т.н. «воровском мире».

«Например, обращение к криминальному авторитету или члену «воровского мира» на сегодня не считается преступлением. Но после того, как парламент примет этот закон, то лицо, обратившееся за разрешением спора к члену преступного мира или «вору в законе» будет нести уголовную ответственность», — сказала Натия Мезвришвили, отметив, что речь не идет только о наказании граждан. По ее словам, главными мишенями законопроекта являются члены преступного сообщества и т.н. «воры в законе».

Данный законопроект также предусматривает уголовную ответственность в отношении любого лица за оказание финансовой, материальной или иной поддержки преступному сообществу.

Также увеличивается уголовная санкция за членство в «воровском сообществе» с нынешних от 5 до 8 лет заключения до от 7 до 10 лет ограничения свободы, а за статус т.н. «вора в законе» срок заключения составит от 9 до 15 лет, — сказала Натия Мезвришвили.

Законопроект в первом чтении сегодня рассмотрели на заседании парламентского комитета по юридическим вопросам.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
C.Т.Park начала процесс передачи полномочий Тбилисской транспортной компании
НАП выявило нарушения в ряде известных ресторанах и кафе Тбилиси
Транспортировка по Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 3%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Два убийства совершены в Гагре
Абхазские марионетки выбирают президента России
В Абхазии возрос уровень преступности
Русских снайперов в Абхазии учат стрелять из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез»
Как грузинская сторона помогает абхазским и осетинским пациентам с лечением гепатита С и ВИЧ/СПИД
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Древнейший на Южном Кавказе предмет украшения – в Центре Гейдара Алиева
Европейский инвестиционный банк выделил 1 млрд евро на газопровод TANAP
Глава МВД Турции: Турция придает большое значение углублению двусторонних отношений с Грузией
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна