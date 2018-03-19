Председатель парламента Грузии встретился с генералом сэром Гарри Джонсоном

19.03.2018 17:27 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с генералом сэром Гарри Джонсоном, экспертом по вопросам кризиса и безопасности.



По информации пресс – службы парламента, на встрече были обсуждены поправки в новом издании конституции Грузии в области обороны и безопасности, а также процесс гармонизации грузинского законодательства с новой конституцией.



Председатель парламента поблагодарил английского гостя за помощь в работе над проектом конституции и за рекомендации. Было отмечено, что сэр Гарри Джонсон будет участвовать в процессе согласования вопросов обороны и безопасности, предусмотренных новой конституцией, и поделится своими советами с членами парламента.















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