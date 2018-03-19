|
Председатель парламента Грузии встретился с генералом сэром Гарри Джонсоном
19.03.2018 17:27
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с генералом сэром Гарри Джонсоном, экспертом по вопросам кризиса и безопасности.
По информации пресс – службы парламента, на встрече были обсуждены поправки в новом издании конституции Грузии в области обороны и безопасности, а также процесс гармонизации грузинского законодательства с новой конституцией.
Председатель парламента поблагодарил английского гостя за помощь в работе над проектом конституции и за рекомендации. Было отмечено, что сэр Гарри Джонсон будет участвовать в процессе согласования вопросов обороны и безопасности, предусмотренных новой конституцией, и поделится своими советами с членами парламента.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна