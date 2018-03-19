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Страны ЕС, из которых вернули больше всего граждан Грузии
19.03.2018 18:03
Издание "Табула" запросило из Министерства внутренних дел Грузии информацию о том, сколько человек воспользовалось безвизовым передвижением в шенгенской зоне. Согласно официальному письму министерства, с 28 марта по 16 декабря 2017 года зафиксировано 230 944 факта поездки в зону Шенген из Грузии, из которых 902, то есть 0,3% не пропустили на границе.
По странам точная статистика возвращенных лиц выглядит следующим образом:
Италия - 167 возвращений
Польша - 113 возвращений
Германия - 108 возвращений
Греция - 95 возвращений
Венгрия - 60 возвращений
Литва - 53 возвращения
Франция - 25 возвращений
Бельгия - 18 возвращений
Нидерланды - 14 возвращения
Швеция - 12 возвращения
Испания -6 возвращений
Эстония - 6 возвращений
Латвия - 3 возвращения
Финляндия - 3 возвращения
Дания - 3 возвращения
Швейцария - 3 возвращения
Румыния - 1 возвращение
Итог - 802 гражданина
По пояснению МВД, эта статистика касается только фактов визита в зону Шенген воздушным путем, соответственно, с большой вероятностью количество людей, которые воспользовались безвизовым режимом, больше 230 142 человек.
Либерализация виз заработала 28 марта 2017 года.
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