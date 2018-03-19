Страны ЕС, из которых вернули больше всего граждан Грузии

19.03.2018 18:03 Издание "Табула" запросило из Министерства внутренних дел Грузии информацию о том, сколько человек воспользовалось безвизовым передвижением в шенгенской зоне. Согласно официальному письму министерства, с 28 марта по 16 декабря 2017 года зафиксировано 230 944 факта поездки в зону Шенген из Грузии, из которых 902, то есть 0,3% не пропустили на границе.



По странам точная статистика возвращенных лиц выглядит следующим образом:



Италия - 167 возвращений

Польша - 113 возвращений

Германия - 108 возвращений

Греция - 95 возвращений

Венгрия - 60 возвращений

Литва - 53 возвращения

Франция - 25 возвращений

Бельгия - 18 возвращений

Нидерланды - 14 возвращения

Швеция - 12 возвращения

Испания -6 возвращений

Эстония - 6 возвращений

Латвия - 3 возвращения

Финляндия - 3 возвращения

Дания - 3 возвращения

Швейцария - 3 возвращения

Румыния - 1 возвращение

Итог - 802 гражданина



По пояснению МВД, эта статистика касается только фактов визита в зону Шенген воздушным путем, соответственно, с большой вероятностью количество людей, которые воспользовались безвизовым режимом, больше 230 142 человек.



Либерализация виз заработала 28 марта 2017 года.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

