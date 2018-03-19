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«Европейская Грузия» призывает премьера присвоить статус беженца Микаилу Кадиеву


19.03.2018   18:36
По заявлению члена "Европейской Грузии" Серго Ратиани, Российская Федерация осуществляет давление на Микаила Кадиева и в случае, если дагестанского активиста вернут в Россию, может создаться угроза его жизни.

По его же словам, обращение премьер-министра Квирикашвили в адрес России противоречит национальным интересам, и увеличивает угрозу недостойного поступка власти Грузии.

"Россия требует экстрадиции дагестанского гражданского активиста. Грузинская власть не дала ему не только убежища, но и статус соискателя убежища, и утверждала в суде, что в России не осуществляется преследование по политическому и религиозному признаку, и не преследуют выходцев из Северного Кавказа. В этих условиях, разумеется, возрастает угроза экстрадиции Микаила Кадиева. Именно потому адвокаты обращаются к премьеру, и обжалуют факт отказа Кадиеву министерством в присвоении статуса соискателя убежища"- заявил журналистам в канцелярии правительства член "Европейской Грузии" Серго Ратиани.








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