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Посол Словакии вручил президенту Грузии верительные грамоты
19.03.2018 19:27
Чрезвычайный и полномочный посол Словацкой Республики в Грузии Рудольф Михалка вручил верительные грамоты президенту страны Георгию Маргвелашвили. После официальной церемонии в резиденции главы государства стороны провели переговоры и обсудили углубление сотрудничества между Тбилиси и Братиславой.
В ходе встречи Рудольф Михалка в очередной раз заявил о поддержке властями Словакии территориальной целостности и суверенитета Грузии, приверженности политике непризнания Абхазии и т.н. Южной Осетии, а также о поддержке процесса европейской и евроатлантический интеграции Тбилиси.
Словацкий дипломат Рудольф Михалка с 2014 года работал в Грузии в качестве временного поверенного в делах. Теперь его статус повышен до чрезвычайного и полномочного посла.
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