Главы МИД Евросоюза осудили отравление Скрипаля в Великобритании

19.03.2018 20:21 Министры иностранных дел ЕС решительно осудили отравление бывшего российского двойного агента в Великобритании и заявили, что восприняли "чрезвычайно серьезно" оценку Лондона относительно того, что Москва стоит за этим преступлением. Британия и ее союзники обвинили Москву в нападении, произошедшем 4 марта, в результате которого Сергей Скрипаль и его дочь Юлия потеряли сознание после контакта с нервно-паралитическим веществом.



"Европейский союз очень серьезно воспринимает оценку правительства Великобритании о том, что очень вероятно, что Российская Федерация несет ответственность за это преступление", – говорится в заявлении 28 министров после встречи в Брюсселе 19 марта. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил 16 марта, что, по его оценке, президент России Владимир Путин принял решение применить нервно-паралитический газ против Скрипаля. Это был первый раз, когда чиновник высокого уровня четко указал, что Путин, возможно, заказал отравление.





18 марта в своих первых высказываниях об отравлении Путин категорически отверг обвинения Британии. Обращаясь к репортерам после переизбрания, Путин заявил, что у России такого оружия нет. "Европейский союз выражает свою безоговорочную солидарность с Великобританией и выражает поддержку, в том числе усилиям Великобритании по привлечению виновных за это преступление", – говорится в заявлении ЕС.



Скрипаль – бывший офицер российской военной разведки, который предал многочисленных российских агентов Британии. Он и его дочь продолжают бороться за жизнь после того, как были обнаружены потерявшими сознание на скамейке в южноанглийском городе Солсбери. "ЕС приветствует стремление Великобритании тесно сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в расследовании этого нападения", – говорится в заявлении министров иностранных дел ЕС.















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