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НАТО реагирует на агрессивную модель поведения России - Столтенберг
19.03.2018 21:22
НАТО реагирует на агрессивную модель поведения России, которая продолжает попытки разделить союзников. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.
"Подход НАТО к России решительный, оборонительный и соразмерный. Он сочетает в себе сильное сдерживание и защиту с открытостью к содержательному диалогу. Россия будет и впредь стремиться разделить нас. Но союзники по НАТО остаются едины. И мы солидарны с Великобританией", - сказал Столтенберг.
Он отметил, что отравление в Солсбери произошло на фоне безрассудного поведения России и НАТО реагирует на эту модель поведения.
"Мы видели незаконную аннексию Крыма, нарушающую суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы видели дальнейшие усилия России по дестабилизации Восточной Украины. И мы видели, что Россия продолжает вмешиваться в наши демократические политические процессы и подрывает наши демократические институты", - добавил генсек НАТО.
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