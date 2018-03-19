Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

НАТО реагирует на агрессивную модель поведения России - Столтенберг


19.03.2018   21:22
НАТО реагирует на агрессивную модель поведения России, которая продолжает попытки разделить союзников. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

"Подход НАТО к России решительный, оборонительный и соразмерный. Он сочетает в себе сильное сдерживание и защиту с открытостью к содержательному диалогу. Россия будет и впредь стремиться разделить нас. Но союзники по НАТО остаются едины. И мы солидарны с Великобританией", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что отравление в Солсбери произошло на фоне безрассудного поведения России и НАТО реагирует на эту модель поведения.

"Мы видели незаконную аннексию Крыма, нарушающую суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы видели дальнейшие усилия России по дестабилизации Восточной Украины. И мы видели, что Россия продолжает вмешиваться в наши демократические политические процессы и подрывает наши демократические институты", - добавил генсек НАТО.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
C.Т.Park начала процесс передачи полномочий Тбилисской транспортной компании
НАП выявило нарушения в ряде известных ресторанах и кафе Тбилиси
Транспортировка по Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 3%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Два убийства совершены в Гагре
Абхазские марионетки выбирают президента России
В Абхазии возрос уровень преступности
Русских снайперов в Абхазии учат стрелять из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез»
Как грузинская сторона помогает абхазским и осетинским пациентам с лечением гепатита С и ВИЧ/СПИД
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Древнейший на Южном Кавказе предмет украшения – в Центре Гейдара Алиева
Европейский инвестиционный банк выделил 1 млрд евро на газопровод TANAP
Глава МВД Турции: Турция придает большое значение углублению двусторонних отношений с Грузией
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна