Насилие пророссийских вандалов - «Европейская Грузия» о противостоянии у здания «Рустави 2»

19.03.2018 21:27 То, что происходит сейчас у "Рустави 2", является прямым результатом того чувства безнаказанности, который разожгли «грузинские маршисты» (организаторы «Грузинского марша» - ред.)"- так отозвался член "Европейской Грузии" Серги Капанадзе на противостояние, происшедшее у здания телекомпании.



На своей странице Facebook Капанадзе пишет, что поведение экстремистских групп поощряется властью, поскольку они нападают на оппозицию.



"То, что сейчас происходит у "Рустави 2", то есть насилие пророссийских вандалов, прикрывающихся патриотизмом, над Георгием Габуния и журналистами, является прямым результатом того чувства безнаказанности, которое разожгли грузинские маршисты после того, как не были привлечены к ответу перед законом, когда на нашей акции на Агмашенебели молодой девушке угрожали групповым изнасилованием, или когда бросаясь камнями и бутылками навредили участникам акции.



И второе: это также прямой результат того очень нездорового положения, в котором поведение этих экстремистских групп нормально воспринимается и поощряется властью, поскольку они не ругают власть, и нападают на оппозицию, притесняют прозападные СМИ, а пророссийские не трогают.



Никогда не забуду, как два года назад на встрече с неправительственными организациями с премьер-министром мы встретили "Коркоту", приглашенного в виде неправительственной организации.



Это чрезвычайно опасное положение, и еще более опасная тенденция. Именно поэтому важно отпустить домой эту власть вместе со своими маршистами- урапатриотами, и потом вместе позаботится, чтобы такие группы никогда не усиливались, и никому не создавали опасность"- пишет Серги Капанадзе.



К информации, у телекомпании "Рустави 2", где члены "Грузинского марша" проводят акцию, произошло физическое противостояние.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

