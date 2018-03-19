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Грузия и Кипр усилят межпарламентские связи


19.03.2018   22:29
Грузия и Кипр усилят межпарламентские связи, заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня на встрече с председателем парламента Кипра Димитрисом Силлурисом.

По словам И. Кобахидзе, парламентские группы дружественных связей будут работать еще более активно, внося вклад в развитие межгосударственных отношений. "С нашей стороны заинтересованность внесения лепты в развитие отношений двух государств довольно высокая", - отметил он.

На встрече также было отмечено динамичное развитие межгосударственных связей за 25 лет дипломатических отношений.

Визит Д.Силлуриса в Грузию продлится до 21 марта.






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