Трамп не поздравит Путина -- Белый дом

19.03.2018 23:28 Вашингтон воздержался от поздравлений в адрес Владимира Путина, переизбранного в качестве президента России, отметив, что результаты голосования не стали для Белого дома сюрпризом и Дональд Трамп не позвонит поприветствовать победу российского лидера, сообщает "Рейтер".



Представитель Белого дома Хоган Джидли сообщил журналистам, находившимся на борту президентского самолёта, что США все-таки продолжат сотрудничать с Россией в тех сферах, где это возможно.



“Мы будем работать над тем, чтобы развивать отношения с Россией и заставлять платить, когда Россия угрожает нашим интересам, но мы также будем искать то, где можно работать вместе, когда это служит нашим интересам”, - сказал Джидли.



“Мы не удивлены результатом”, - отметил чиновник, комментируя результаты выборов.















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