Борис призвал НАТО и ЕС вместе оказывать давление на Россию

19.03.2018 23:31 НАТО, ЕС и Великобритания для увеличения давления на Россию должны бороться с дезинформацией, обмениваться разведданными и вести борьбу в киберпространстве, заявил в понедельник в ходе пресс-конференции глава МИД Британии Борис Джонсон.



"Есть вещи, которые мы можем и должны делать вместе. Бороться с дезинформацией из России, и Британия помогает это финансировать на уровне ЕС, бороться вместе в киберпространстве, обмениваться разведданными. Это то, на что Россия способна в войне в киберпространстве", - заявил он, отвечая на вопрос, что должны сделать НАТО, ЕС и Британия, чтобы увеличить давление на Россию.



Б.Джонсон добавил также, что необходимо "отслеживать находящиеся в Британии деньги, которые были получены незаконным путем или при помощи коррупции".















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